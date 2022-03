Mercato Inter, ritorno di fiamma per l'attacco in vista dell'estate

Mercato Inter, i nerazzurri tornano con forza su Marcus Thuram.

L'attaccante francese, di proprietà del Borussia Monchengladbach, rimane ancora uno degli obbiettivi principali per l'attacco dell'Inter in vista del prossimo calciomercato estivo. Già nella scorsa estate, l'attaccante, era stato vicino al club di viale della Liberazione, ma tutto saltò a causa dell'infortunio che lo ha colpito ad inizio stagione contro il Bayer Leverkusen e che lo ha tenuto fuori per due mesi, facendo propendere sia Beppe Marotta che Piero Ausilio a fiondarsi sull'acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio.

Secondo quanto è stato riportato da Tuttosport, però, l'Inter rimane davvero molto interessata al giocatore, soprattutto perchè la situazione in merito alle resistenze del 'Gladbach e alla valutazione è cambiata. Infatti, da quanto il francese è tornato in campo, non ha reso per quanto sperato, avendo collezionato solamente 18 presenze in stagione ed una rete, ragion per cui il club tedesco potrebbe davvero cederlo questa volta e ad un prezzo inferiore rispetto a quello fatto questa estate e che ammontava a 20 milioni più bonus.

Vedremo se, questa volta, sarà la volta buona per una felice conclusione della trattativa, per un giocatore che ha bisogno di ritrovarsi e che, per tecnica e fisicità, può davvero trovare nel campionato italiano una soluzione in grado di poterlo valorizzare fino in fondo anche in termini di reti segnate. L'Inter programma il proprio futuro, soprattutto se dovesse andare via Alexis Sanchez, per cui ci sarebbe bisogno di trovare un'altra soluzione nel reparto avanzato. Soluzione che si chiama Marcus Thuram.