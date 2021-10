Mercato Inter: ritorna Icardi? C'è il clamoroso indizio delle ultime ore

Mercato Inter: Mauro Icardi potrebbe ritornare in nerazzurro.

L'ipotesi rimbalza da di ieri, domenica 17 ottobre, dopo l'articolo de La Repubblica. La moglie di Icardi, Wanda Nara, ha dato notizia di una possibile separazione tramite il suo proprio profilo Instragm. Nel corso della ore la modella argentina ha infatti cancellato le foto che la ritraevano con il marito lasciando anche presagire ad un ritorno a Milano.

La città italiana, nella quale la coppia si reca soprattutto per motivi lavorativi, ha avuto modo di accoglierli anche nella serata di ieri (domenica). Icardi, dopo le notizie di gossip, ha chiesto un permesso alla società transalpina per non prendere parte alla seduta di allenamento. Nelle ore successive ha raggiunto la moglie con la quale, stando alle ultime foto, avrebbe chiarito. In tutto questo susseguirsi di eventi, però, ci sarebbero anche un retroscena legato al mercato. Secondo quanto riportato da CIttàceleste, i dirigenti dell'Inter sarebbero alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Edin Dzeko.

Icardi, che piacerebbe molto anche alla Juventus, conosce molto bene la Serie A. Con la maglia dell'Inter ha infatti segnato più di 100 gol. Inoltre, i numeri attuali con il Paris Saint Germain non sono entusiasmanti perché ha collezionato soltanto 3 gol in 11 partite e ha giocato appena 400 minuti in Ligue 1. La presenza di Lionel Messi per lui sarebbe un limite ulteriore e, se davvero la moglie vorrà trasferirsi a Milano, Icardi avrebbe intenzione di raggiungerla per stare accanto alle due figlie. In questo articolo troverete altre notizie di mercato legate al calciatore. La formula per imbastire il possibile trasferimento potrebbe prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto.