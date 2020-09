Mercato Inter, rispunta il nome di Giroud: il Chelsea fissa il prezzo

L’Inter pensa nuovamente a Olivier Giroud per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il francese sarebbe un profilo molto gradito ad Antonio Conte e sarebbe considerato per caratteristiche l’alternativa ideale a Romelu Lukaku.

Il classe 86 è stato già vicinissimo ai nerazzurri negli scorsi mesi, ma poi il Chelsea decise di esercitare l’opzione per il rinnovo contrattuale. Nonostante il recente prolungamento, Oliver Giroud sarebbe finito nuovamente nella lista dei partenti dei blues. Il francese infatti rischierebbe di trovare pochissimo spazio in questa stagione a causa della folta concorrenza in attacco e avrebbe raggiunto un accordo di uscita con il Chelsea a cifre abbastanza basse.

Come riportato da Sky Sport, il club londinese sarebbe pronto a lasciarlo partite subito nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da 4 milioni più uno di bonus. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla richieste economiche del centravanti, che vorrebbe un contratto biennale a circa 7 milioni di euro lordi a stagione. Dunque l’esborso per acquistarlo è poco più di 18 milioni in due anni.