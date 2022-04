Mercato Inter, rischio per i nerazzurri: la Premier chiama Bremer

Mercato Inter, la Premier pressa per Gleison Bremer.

Il difensore del Torino è uno dei pezzi più pregiati della rosa di Ivan Juric e anche in questo campionato sta dimostrando di essere di un livello altissimo ed uno dei migliori interpreti del proprio ruolo non solo in Italia. Per questo, tantissime squadre, stanno venendo, da tempo, a bussare alla squadra granata per poter capire la fattibilità dell'affare e tra queste, l'Inter è quella che si è mossa con largo anticipo e che sembra essere in vantaggio sulle rivali, almeno secondo quanto riportato dalla stampa nostrana.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, però, i nerazzurri devono stare molto attenti alla concorrenza che, rispetto alla società del presidente Zhang, hanno una capacità economica e possibilità sul mercato molto più alte. Nelle ultime settimane, infatti, sono da registrare interessi dalla Premier League soprattutto da parte di quattro squadre, con il Leicester in primis e a seguire il Tottenham, l'Arsenal ed il Liverpool, con Klopp che vuole fare una difesa di ferro con il brasiliano e van Dijk.

Vedremo se l'Inter riuscirà a spuntarla definitivamente o i soldi della Premier League annulleranno il vantaggio nerazzurro per il giocatore del Torino. Beppe Marotta e Piero Ausilio si giocheranno tutte le carte a loro disposizione, perchè se è vero che la prossima estate potrebbe partire Stefan de Vrij è anche vero che l'unico vero nome che circola in viale della Liberazione per sostituire l'olandese nella maniera migliore è proprio quello di Bremer con cui ci sarebbe già l'accordo su tutto in termini di ingaggio e durata del contratto.