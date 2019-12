Mercato Inter, ripicca Chelsea per Marcos Alonso. Si valutano 2 alternative

Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich al Chelsea, rappresenta al momento il maggior ostacolo dell'Inter nella trattativa per Marcos Alonso. "La Zarina" si è lasciata in malo modo con Antonio Conte, e questo sarebbe il motivo della richiesta altissima che i Blues hanno avanzato per l'esterno spagnolo (45 milioni di euro).

Per questa ragione in casa Inter sanno che ci vorrà un lungo e paziente lavoro diplomatico per sperare di sbloccare l'affare. Intanto si valutano le alternative, che al momento sarebbero due. Infatti sono in calo le quotazioni di Ghoulam, mentre Darmian è visto come un centrale di difesa a tre.

Il primo nome è quello di Acuna, che sta facendo bene con lo Sporting Lisbona. Proprio per via delle prestazioni di cui si sta rendendo protagonista il timore è che la valutazione possa essere alta. Un altro giocatore che piace è Kurzawa, che ha il contrato con il PSG in scadenza a giugno 2020. Lo riporta Tuttosport.