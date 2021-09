Mercato Inter, rinnovo lontano per Insigne: Marotta resta alla finestra

Lorenzo Insigne non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto col suo Napoli. Il capitano azzurro va in scadenza nel 2022 e da gennaio potrà essere libero di firmare per una nuova società. I contatti tra il Napoli e l'agente del calciatore non hanno ancora sbloccato la trattativa e l'Inter di Marotta e Ausilio resta alla finestra.

Il numero 24 azzurro è stato uno degli obiettivi nerazzurri dell'ultima estate. Come rivelato da Sky Sport durante la sessione estiva di mercato, Marotta ha provato ad inserirsi. Soprattutto vista la difficoltà tra il Napoli ed il calciatore a trovare un accordo per il rinnovo. Chiuso il calciomercato, ogni discorso ad un possibile assalto nerazzurro per Insigne è stato rinviato a gennaio. Nelle ultime ore però emergono nuovi dati sulla questione rinnovo tra Napoli e calciatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport qualche giorno fa, andò in scena un incontro tra De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli. Nonostante ciò, la trattativa per il prolungamento del contratto è ancora bloccata. Torna dunque a farsi sotto l'Inter. Società che , dopo essersi vista rifiutare un'offerta importante ad agosto, è pronta a tornare alla carica.

Il campione d'Europa sarebbe perfetto per gli schemi tattici di Inzaghi. Seconda punta capace di agire alle spalle di Dzeko o Lautaro. Insigne andrebbe a rafforzare ulteriormente l'attacco, già completo, dell'Inter. Ad oggi il rinnovo del contratto è bloccato e Marotta resta alla finestra, ma non sarà facile strapparlo al suo Napoli. L'ultima parola spetta al calciatore.