Mercato Inter, rinnovo Handanovic: discorsi rinviati con l'Inter?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Samir Handanovic potrebbe essere lontano da Milano a partire dalla fine della prossima stagione.

Infatti il portiere sloveno, in scadenza nel giugno 2022, non ha ancora avviato i contatti con la società nerazzurra per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Nelle scorse settimane si era parlato, in tal senso, di una possibilità di rinnovo.

Ma tutto è ancora in divenire, e tra la SuperLega e le questioni societarie, ci sarà modo di parlare anche del rinnovo