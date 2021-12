Mercato Inter, rinnovo di Handanovic a 2 condizioni: la situazione

Mercato Inter, presto ci sarà l'incontro per il rinnovo di Samir Handanovic.

Il capitano nerazzurro anche in questa stagione è il titolare indiscusso a difesa dei pali della porta interista, ma le cose potrebbero cambiare per quanto riguarda la prossima stagione per cui la società ha già effettuato le proprie scelte in merito alle gerarchie. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, Andrè Onana sarà il nuovo titolare, ma si cercherà di capire cosa fare con lo stesso Handanovic, e anche sotto questo aspetto in viale della Liberazione, le idee sono abbastanza chiare.

Infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio, hanno intenzione di proporre al portiere sloveno il rinnovo di contratto, ma a due condizioni ben precise: la prima è quella di non essere più il titolare in porta, mentre la seconda è un abbassamento sostanzioso dell'ingaggio rispetto ai 3,2 milioni netti a stagione percepiti fino a questo momento. Vedremo se Handanovic accetterà nelle prossime settimane la proposta della dirigenza o se, invece, vorrà ancora sentirsi protagonista e titolare indiscusso in un nuovo club che possa garantirgli un minutaggio maggiore.

Intanto, come detto, l'Inter è pronta ad accogliere il suo nuovo numero 1, ovvero Andrè Onana che si libererà a parametro zero dall'Ajax. Ad inizio anno, infatti, l'agente del portiere dei lancieri sarà a Milano per limare gli ultimi dettagli sul contratto del giocatore e mettere tutto nero su bianco per dare inizio, poi, dalla prossima estate, all'avventura in nerazzurro. Intanto, la squadra, dopo la rotonda vittoria per 5-0 in casa della Salernitana, si prepara per una partita molto complicata contro il Torino di Ivan Juric.