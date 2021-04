Mercato Inter, rinnovo di contratto in vista per Ashley Young?

Secondo quanto riportato dal Sun, il destino di Ashley Young potrebbe essere ancora nerazzurro. Infatti, secondo quanto riportato da quotidiano britannico, l'esterno nerazzurro potrebbe rinnovare il suo contratto per una stagione ulteriore.

Bisogna soppesare, però, anche la volontà del calciatore che, in passato, non ha mai nascosto il desiderio di ritornare alla squadra per cui fa il tifo, ovvero il Watford.

Bisognerà vedere come evolverà la situazione questa estate, quando le trattative andranno a concretizzarsi.