Mercato Inter, rinnovo di contratto fino al 2025 per il proprio talento

L'Inter blinda il suo gioiello della Primavera, Mattia Zanotti fino al 2025.

La società nerazzurra, nella giornata di oggi, ha ufficializzato il rinnovo del contratto del suo baby talento - leggi qui il profilo del giocatore -, cosa che dimostra come la società di viale della Liberazione sia molto attenta alla crescita dei propri giovani e punti molto ad un loro sviluppo che possa portarli, un domani, a poter giocare con la prima squadra. Intanto, ecco il comunicato ufficiale dell'Inter in merito alla notizia: "FC Internazionale Milano comunica che Mattia Zanotti ha firmato un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2025. Si tratta del primo contratto professionistico per il difensore classe 2003 cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter".

Mattia Zanotti, quindi, si appresta ad essere uno dei talenti che, nella prossima stagione, verrà lanciato in prestito per giocare e per trovare quella continuità che, con la maglia nerazzurra, non potrebbe trovare. Un rinnovo che da grande soddisfazione anche al ragazzo che, questa estate, è stato aggregato alla prima squadra di Simone Inzaghi, il quale, è rimasto davvero ben impressionato dalle sue prestazioni. Importante rinnovo per Zanotti, dunque, ma il futuro immediato è la cosa più importante, con una partita contro l'Empoli che nella passata stagione gli ha dato una grande delusione con la sconfitta nella semifinale scudetto che ha definitivamente eliminato l'Inter Primavera dai giochi per il tricolore - clicca qui per leggere la presentazione del match contro la squadra toscana.