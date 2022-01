Mercato Inter, rinnovo Brozovic: c'è la data per l'accordo definitivo

Mercato Inter, si avvicina il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista nerazzurro, oramai da settimane, è al centro di una fittissima trattativa per il prolungamento del proprio contratto con la squadra nerazzurra. Una situazione che si protrae da molto, tanto che Simone Inzaghi, anche mediaticamente, sta pressando il giocatore per invitarlo a mettere la firma, visto che il croato viene considerato un giocatore centrale non solo del progetto interista, ma anche di tutte le trame di gioco in campo della squadra. Ecco che allora, con l'arrivo del presidente Steven Zhang, l'accordo potrebbe essere trovato a breve.

Dopo tante telefonate ed incontri, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il giocatore avrebbe fatto un passo nei confronti della società che non può spingersi oltre certe cifre. Beppe Marotta si è sempre detto fiducioso per il rinnovo di Brozovic e questa volta potrebbe essere quella buona, addirittura in settimana, dopo la partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus, potrebbe arrivare la firma ufficiale che legherebbe ancora per tanto tempo Epic Brozo ai colori nerazzurri.

L'accordo di base dovrebbe prevedere uno stipendio di 6,5 milioni di euro netti a stagione, con l'aggiunta di alcuni bonus che riguarderanno sia gli obiettivi di squadra che quelli individuali. Insomma, finchè non c'è la firma e l'annuncio ufficiale, nel mercato, non si può dire nulla di certo, ma da viale della Liberazione sono davvero convinti che il prossimo potrebbe essere l'incontro giusto per terminare questa telenovela di mercato e di rendere Brozovic ancora più centrale per la squadra e per l'allenatore che non vuole assolutamente perderlo.