Mercato Inter, rinnovamento sulle fasce. A destra Hakimi, a sinistra...

L'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid ha sicuramente sistemato la fascia destra dell'Inter, ora Marotta ed Ausilio hanno il compito di trovare un uomo adatto anche per quella sinistra.Per la squadra del 20/21 è importante trovare esterni abilissimi su entrambe le fasce, perchè si sa quanto per il modo di giocare di Conte siano fondamentali i laterali .

Se a destra Candreva ha svolto un ottimo lavoro, a sinistra il solo Ashley Young merita, ed ha già ottenuto, la riconferma. Dalbert è ancora di proprietà dei nerazzurri, che però non intendono riaccoglierlo alla base. L'idea per l'ex Nizza sarebbe quella di lasciarlo alla Fiorentina (con una cessione definitiva). Cristiano Biraghi, invece, arrivato proprio dalla Fiorentina in uno scambio di prestiti con Dalbert, non verrà trattenuto e tornerà in Viola. Non ha convinto Conte e tra i due non sembra mai essere scattata la scintilla. Se ne andrà anche Kwadwo Asamoah ( possibile uno svincolo con buonuscita).

L'intenzione è quella di investire su un giocatore pronto ed adatto a ricoprire il ruolo di quinto a sinistra con altissima intensità come richiede il tecnico leccese. Il primo nome sulla lista è quello di Emerson Palmieri, che il Chelsea vuole cedere ma su cui è piombata anche la Juventus. Un'alternativa valida è proprio il suo "concorrente" al Chelsea, Marcos Alonso. Nelle ultime settimane, però, si fanno sempre più insistenti le voci di un nuovo affare con l'Atalanta. Il nome è quello dell'esterno olandese, Robin Gosens che sta dominando le statistiche di tutta Europa. Nella trattativa sarebbe possibile l'inserimento di qualche contropartita. Dopo Hakimi a destra è l'ora di un nuovo nome a sinistra.