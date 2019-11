Mercato Inter, rinforzo in attacco per gennaio? Conte ha scelto

A gennaio l'Inter potrebbe tornare protagonista nel mercato, soprattutto nel reparto offensivo. A causa degli infortuni di Alexis Sanchez e Matteo Politano, l'attacco nerazzurro vede a disposizione solo tre giocatori: Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito. Pochi giocatori per un club impegnato su tre fronti e allora a gennaio potrebbe arrivare un attaccante gradito ad Antonio Conte.

Il 18 ottobre vi avevamo riportato la notizia da noi raccolta dell'accordo tra Giuseppe Marotta e Mino Raiola per portare Zlatan Ibrahimovic a Milano. Oggi, 8 novembre, il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha così commentato su Twitter: "Ibrahimovic vuole tornare in Italia e a Milano. L’Inter fa un sondaggio per Giroud ma Conte punta sullo svedese. Il Milan ha smentito l’interesse anche perché prima deve cedere (bene) Piatek pagato 35 milioni".

Il tecnico nerazzurro ha individuato in Ibrahimovic il rinforzo giusto per l'attacco dell'Inter. Età avanzata, ma le qualità dell'attaccante svedese, oltre all'esperienza maturata in serie A e a livello internazionale, potrebbero essere d'aiuto ai nerazzurri nel loro percorso di crescita e nel arrivare il prima possibile ad alzare nuovi trofei.