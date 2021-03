Mercato Inter, rifiutata offerta dello Sporting per Joao Mario

Dopo diverse stagioni deludenti, Joao Mario è rinato con la maglia dello Sporting Lisbona. Il portoghese, ancora di proprietà dell’Inter, è attualmente in prestito fino a fine stagione ed è uno dei titolari inamovibili del club allenato da Rubén Amorin. Finora ha collezionato ben 24 presenze condite da due gol e due assist.

I Leoes sono attualmente primi in classifica con 9 punti di vantaggio dal Braga e starebbero già pianificando il mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona avrebbe deciso di acquistare Joao Mario a titolo definitivo al termine di questa stagione e sarebbe già in trattativa con i nerazzurri.

Il centrocampista non rientra nei piani dell’Inter ed ha un contratto fino al 2022. I Lusitani avrebbero messo sul piatto 7 milioni di euro più bonus per convincere l'Inter. Proposta però rispedita al mittente dai nerazzurri che vorrebbero incassare dalla cessione del centrocampista una cifra maggiore e sarebbe in attesa di ulteriori rilanci.