Mercato Inter, richiesta per Ranocchia. Cessione in vista?

Il futuro di Andrea Ranocchia potrebbe essere lontano dall’Inter. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il difensore nerazzurro sarebbe finito nel mirino del Parma, a caccia di un difensore da regalare a Roberto D’Aversa. Il difensore è stato vicinissimo alla cessione al Genoa durante la finestra di mercato estiva, salvo poi restare in nerazzurro a causa del veto posto da Antonio Conte.

I nerazzurri, come ribadito più volte sia da Conte che da Marotta, non avrebbe intenzione di fare operazioni di mercato sia in entrata che in uscita ma molto dipenderà anche dalla volontà di Andrea Ranocchia.

I ducali, dopo essere stati vicinissimi all’acquisto di Benatia sarebbero alla ricerca di un centrale con caratteristiche simili e di esperienza. Oltre al difensore nerazzurro, starebbero seguendo con attenzione anche Nicolas N'Koulou del Torino Federico Fazio della Roma.