Mercato Inter, richiesta di informazioni per un milanista

Si è da poco concluso il calciomercato, ma già si parla di possibilità per i prossimi mesi in casa Inter. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra avrebbe chiesto informazioni agli agenti di Hakan Calhanoglu.

L’Inter vorrebbe approfittare del momentaneo stallo nella trattativa tra il centrocampista turco ed il Milan, per poter vedere se ci siano possibilità e margini per poter iniziare una trattativa. Il numero 10 rossonero chiede 6,5 milioni ai suoi dirigenti, che, però non vorrebbero andare oltre i 4.

Un’eventuale trattativa resta molto complessa, dal momento che Calhanoglu ha come priorità quella di rimanere a Milano sponda Milan.