Mercato Inter, retroscena: una big d'Europa aveva bussato per Sensi

Secondo quanto riportato all'interno del proprio focus sul mercato da parte di Calciomercato.com, questa estate l'Inter ha ricevuto più di qualche apprezzamento per il suo centrocampista Stefano Sensi.

Il giocatore, reduce da molti infortuni, era stato tra i protagonisti dello scorso inizio di stagione dei nerazzurri, fornendo una prova maiuscola addirittura al Camp Nou.

E proprio il Barcellona aveva bussato alle porte di viale della Liberazione per portarlo in Spagna, ricevendo il secco no dell'Inter che vuole puntare sul calciatore visto il suo contratto fino al 2024.