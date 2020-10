Mercato Inter, retroscena sullo scambio sfumato tra Eriksen e Boateng

C'è davvero una fitta rete di misteri e retroscena dietro alla sessione di mercato che si è conclusa per quanto concerne Christian Eriksen. Per il danese si è parlato di un passaggio al Borussia Dortmund mai decollato per volere del giocatore alla quale si aggiunge un'altra ipotesi giunta dalla Germania.

Stando a quanto riportato da Sky Deutchaland e confermato dalla BILD infatti, durante l'ultima sessione di calciomercato Inter e Bayern Monaco stavano per mettere in atto uno scambio di cartellini con protagonisti proprio l'ex Tottenham e il difensore Jerome Boateng.

Un retroscena che lascia particolarmente scettico gran parte del popolo interista soprattutto per la differenza di valore dei rispettivi cartellini dei giocatori (Boateng ha un contratto in scadenza al prossimo giugno, pertanto difficilmente l'Inter lo avrebbe valutato in maniera equa con Eriksen).