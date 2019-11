Mercato Inter, retroscena importante: il colpo è possibile già a gennaio

La Repubblica questa mattina ha riportato una notizia molto importante nell'ottica del mercato nerazzurro: Chiesa potrebbe arrivare già a gennaio. Il quotidiano ha riportato ciò sulla base di quanto accaduto domenica pomeriggio.

Chiesa infatti era stato invitato da Montella a scaldarsi per entrare in campo, nel momento in cui la Fiorentina era sotto di un gol contro il Verona. Chiesa però avrebbe risposto di non essere pronto al 100%, rifiutando di fatto l'ingresso in campo.

Questo, complice anche la sconfitta della squadra viola, avrebbe portato il giocatore a perdere l'appoggio dei suoi compagni. Il gesto, riporta La Repubblica, ricorda un pò quanto accaduto un anno fa proprio in casa nerazzurra con Icardi, che ha rifiutato le convocazioni.

Tutto questo fa si che il giocatore possa lasciare Firenze già a gennaio, con l'Inter pronta ad approfittarne.