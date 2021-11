Mercato Inter, Raspadori obiettivo concreto. Ecco il piano di Marotta

Mercato Inter, Beppe Marotta fa sul serio per Giacomo Raspadori. L’affare potrebbe sbloccarsi già a gennaio.

Dopo la notizia pubblicata in mattina dalla Gazzetta della Sport (potete leggerla qui), arrivano conferme anche da Sport Mediaset sulle intenzioni dell’Inter per acquistare il giocatore. I nerazzurri sarebbero da tempo sulle tracce del giocatore e a gennaio sarebbero pronti a tentare l’affondo decisivo, molto dipenderà anche dal futuro di Alexis Sanchez. Il cileno non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio e potrebbe lasciare Milano nella prossima sessione di mercato. Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo benestare alla partenza. Sulle sue tracce ci sarebbe il Marsiglia e anche Barcellona ed Atletico Madrid (qui l’articolo). La sua eventuale cessione permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio e libererebbe uno slot nel reparto offensivo.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Raspadori, che non sta riuscendo a brillare con Dionisi in questa stagione. Il giocatore gradirebbe la destinazione nerazzurra ma prima bisognerà fare i conti con il Sassuolo, che vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 40 milioni di euro. Una cifra che al momento i nerazzurri non potrebbero spendere ma sarebbero al lavoro per trovare una soluzione alternativa. L’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito e inserire nell’affare i cartellini di Mulattieri ed Agoumè, ma attenzione anche a Satriano o Pirola.