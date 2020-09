Mercato Inter, Ranocchia ha detto sì al Genoa. Manca ancora accordo sull'ingaggio

Porte girevoli in difesa in casa Inter. In questi giorni si parla soprattutto della possibile cessione di Skriniar al Tottenham, che è quella che chiaramente porterebbe un certo introito economico alla società.

Anche Andrea Ranocchia sta salutando i colori nerazzurri. Il difensore umbro si è deciso ad accettare la corte del club rossoblu, ma resta ancora da limare l'accordo sull'ingaggio. Appena uscirà Ranocchia, l'Inter chiuderà con il Parma per Matteo Darmian.