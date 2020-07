Mercato Inter, Rakitic ribadisce la voglia di rimanere al Barcellona

Durante la scorsa sessione di mercato estiva era stato uno dei nomi che in maniera più insistente veniva accostato all'Inter. Oggi però, la redazione di Mundo Deportivo è tornata a fare chiarezza.

Ivan Rakitic non ha intenzione di lasciare il Barcellona. Il croato piace molto all'AD interista Beppe Marotta che per lui in passato ha fatto più di un sondaggio. Sulle sue tracce inoltre vi erano anche la Juventus (prima di ingaggiare Arthur sempre dal Barcellona) e Siviglia.

Insomma, la volontà del n°4 blaugrana di rimanere in Catalogna è stata ribadita ancora una volta. Le possibilità del Barça di proporlo ai nerazzurri come eventuale contropartita tecnica per arrivare a Lautaro Martinez si riducono dunque al lumicino.