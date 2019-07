Mercato Inter, Rakitic è inamovibile: la volontà del centrocampista croato

Futuro sempre più enigmatico quello di Ivan Rakitic. Nonostante il tecnico Ernesto Valverde abbia più volte lasciato intendere di non voler più puntare su di lui, il croato non ha affatto intenzione di lasciare la Catalogna.

Al Barcellona, complice anche l'arrivo di Frenkie De Jong dall'Ajax, l'ex Siviglia dovrà giocarsi il posto con centrocampisti del calibro di Arthur e di Sergio Busquets. Un fattore che non sembra spaventare il giocatore che in blaugrana è pronto a giocarsi le sue carte almeno per un'altra stagione.

Rakitic dal canto suo di recente ha provato timidamente a richiedere un prolungamento dell'attuale contratto in scadenza a giugno 2021, ma il club catalano - ad oggi - non sembra intenzionato ad offrire al croato un nuovo contratto.