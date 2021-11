Mercato Inter, Raiola offre Lozano: la posizione della società nerazzurra

Mercato Inter: Raiola offre Lozano alla società nerazzurra.

Il potente agente non è contento dell’impiego attuale del proprio assistito con la maglia del Napoli e proprio per questo vorrebbe trovare una soluzione in vista del mercato di gennaio tanto che si starebbe già attivando, cercando quella che potrebbe essere una buona soluzione per il messicano. Secondo le indiscrezioni che giungono dalla Spagna, infatti, Raiola vorrebbe proporre l’esterno messicano ad un top club e uno di questi è proprio l’Inter che a gennaio potrebbe andare alla ricerca di una punta.

Infatti, la società nerazzurra, è alle prese con la questione Sanchez, che non offre continuità fisica e, visto lo scarso utilizzo da parte di Inzaghi, vorrebbe provare una nuova esperienza, con Atletico Madrid e Barcellona molto interessate al giocatore cileno e già in contatto con il suo agente, Felicevich. Dal canto del Napoli, invece, non sono state affatto apprezzate le parole di Lozano dal ritiro della propria nazionale, che avrebbe esternato la volontà di voler provare un’esperienza in un club, a suo modo di vedere, di maggior livello per poter dimostrare quello che non sta riuscendo a dimostrare al Napoli.

Vedremo se questa sarà una trattativa che prenderà piede, ma quel che è certo è che Beppe Marotta e Piero Ausilio, in vista del mercato di gennaio stanno già osservando molto attentamente alcuni giocatori per il reparto offensivo. Proprio per questo non è affatto da trascurare la strada che porta a Luka Jovic che è in rotta con il Real Madrid e anche lui vorrebbe cambiare aria per avere più minutaggio.