Mercato Inter, Radulović: "Nei prossimi giorni deciderò il mio futuro"

Un obiettivo di mercato di Inter, Milan e Benfica secondo Transfermarkt. Andrija Radulović, assistito da Federico Pastorello, potrebbe lasciare la Stella Rossa allenata da Dejan Stankovic, e cambiare squadra già nel mese di gennaio, anticipando così la scadenza del contratto (giugno 2022)

"So che c'è l'opportunità di continuare la mia carriera all'estero o in uno dei club della prima divisione serba. Nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale sarà l'opzione migliore per me al momento", ha dichiarato l'attaccante classe 2002.