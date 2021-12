Mercato Inter, questione Onana: Marotta ha fretta di chiudere

Mercato Inter: novità importanti per quanto riguarda il portiere del Camerun.

L'Inter oltre ad esser concentrata sul campionato, è già al lavoro per rinforzare la rosa. Uno dei nodi importanti in casa nerazzurra riguarda il ruolo del portiere. Samir Handanovic sembra essere in fase calante e i Campioni d'Italia si guardano intorno alla ricerca di un futuro sostituto. Il nome che circola ormai da mesi in casa Inter è quello di Andrè Onana. Il portiere dell'Ajax va a scadenza di contratto a giugno 2022 e non rinnoverà il suo contratto col club olandese.

I contatti tra Marotta e Ausilio ed il portiere del Camerun sono avviati da tempo e soprattutto c'è già l'accordo col calciatore (qui il nostro approfondimento sulla trattativa) che potrebbe arrivare a Milano in vista della prossima stagione. In questo senso Calciomercato.com riporta un aggiornamento abbastanza importante sulla questione legata al portiere ex cantera del Barça. L'accordo tra Inter e Onana c'è ed ora i nerazzurri hanno fretta di chiudere, soprattutto vista la concorrenza sul portiere. Su di lui ci sarebbero anche Barcellona, Napoli, Atlético Madrid, Monaco, Lione, Villareal e Nizza. Ma l'Inter ha giocato d'anticipo è ha convinto il calciatore a sposare la causa nerazzurra. L'ufficialità potrebbe arrivare dopo gennaio. Nel frattempo i nerazzurri, oltre ad Onana pensano a 3 colpi per il mercato di gennaio.

Marotta vuole portare a Milano un nuovo attaccante durante la sessione invernale di calciomercato, visto che Sanchez e Correa non danno garanzie sul piano fisico. Come riportato sul nostro sito, oltre ai colpi in entrata, potrebbero arrivare diverse cessioni, soprattutto a centrocampo.