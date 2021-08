Mercato Inter: quell'investimento sul talento della Serie A, il retroscena

Cercato da tutti, acquistato da nessuno.

L'estate di mercato che sta per chiudersi è stata all'insegna degli interessamenti di quello che, forse, rappresenta il più forte giovane del nostro campionato, ovvero, l'attaccante serbo classe 2000 di proprietà della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che ha deciso di riprendere la stagione appena iniziata da dove l'aveva conclusa, a suon di gol. Un giocatore che tante società avevano trattato e tra queste anche l'Inter ci aveva fatto un pensierino dopo la partenza di Romelu Lukaku, andato al Chelsea.

Infatti, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero voluto fare un investimento per il presente e per il futuro per quanto riguarda l'Inter, ma ciò non è stato possibile visto che la proprietà ha dato come direttiva quella di riservare solo una piccola parte di quanto incassato per il mercato nerazzurro. Un piccolo rammarico, per un giocatore voluto da tante squadre, come la Juventus e l'Atletico Madrid, e acclamato dai propri tifosi.

Il giocatore adesso si siederà al tavolo con il proprio presidente, Rocco Commisso, per trattare il rinnovo, le cui trattative sono state interrotte in a causa del mercato. L'offerta Viola è di 4 milioni all'anno, ora sta al calciatore fare le proprie valutazioni e prendere una decisione, con la piena consapevolezza di far gola a tantissime squadre europee.