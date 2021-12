Mercato Inter, quattro squadre interessate a Satriano: le opzioni

Mercato Inter: quattro squadre di Serie B seguono Martin Satriano.

L'attaccante classe 2001 dopo un pre-campionato con prestazioni impressionanti, tanto da convincere la dirigenza e Simone Inzaghi a tenerlo come quinta punta in prima squadra, non ha trovato lo spazio in campo che si aspettava e che gli era stato prospettato all'inizio. Per questo, attraverso il suo entourage, il giocatore si sta guardando intorno per cercare una squadra che possa garantirgli un presenza in campo in misura maggiore rispetto a quella che sta avendo attualmente.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, ci sarebbero quattro squadre di Serie B molto interessate al ragazzo e che sarebbero pronte a prelevarlo in prestito durante la finestra di mercato di gennaio. Le squadre in questione sono il Monza, il Parma, il Brescia e il Lecce, organici importanti, tanti dei quali stanno lottando, in questa stagione, per traguardi importanti nelle prime posizioni di classifica. Delle opzioni da non scartare, queste, e che potrebbero garantire a Satriano un minutaggio soddisfacente in modo da crescere ulteriormente rispetto a quanto fatto fino a questo momento.

Vedremo se in questo finale di girone d'andata, Satriano potrà avere delle opportunità, ma il destino sembra segnato. Intanto, i ragazzi di Simone Inzaghi, preparano la partita di campionato, che andrà in scena a San Siro, contro il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri, gara in cui i nerazzurri dovranno trovare necessariamente i tre punti, per riscattare la sconfitta di Champions League del Bernabeu contro il Real Madrid che ha lasciato qualche strascico, soprattutto tra i tifosi.