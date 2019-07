Mercato Inter, quasi fatta per il passaggio del difensore al Sassuolo

Prelevato solo qualche mese fa dal Pescara, l'Inter potrebbe già girare Andrew Gravillon in prestito al Sassuolo. Sull'affare che secondo Tuttomercatoweb può chiudersi entro 48 ore, il famoso portale di calciomercato riporta:

"Un’operazione che era già stata impostata e che tra domani e dopodomani si sbloccherà definitivamente. Gravillon arriva al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, pronto per una nuova avventura".

Per quanto concerne il futuro di un altro difensore di proprietà dell'Inter, Federico Dimarco, bisognerà attendere sviluppi da Parma. Il terzino ha già disputato una stagione in prestito in Emilia-Romagna, e visto il gradimento del tecnico Roberto D'Aversa, non è da escludere che Dimarco rimanga al Parma un'altra stagione.