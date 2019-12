Mercato Inter, quanto vale Gabigol? Il vicepresidente del Flamengo è chiaro

Una grande stagione con la maglia del Flamengo, con la conquista del campionato brasiliano e della Copa Libertadores. Non solo, Gabigol potrebbe alzare un terzo trofeo, il mondiale per club, con il Flamengo che giocherà la finale contro il Liverpool. Un'annata da ricordare per l'attaccante brasiliano che a gennaio non tornerà all'Inter.

Gabigol non farà parte del progetto nerazzurro. Il suo futuro? Potrebbe essere ancora in Brasile. Il vicepresidente del Flamengo ha le idee chiare sul centravanti che ha trascinato la squadra a conquistare due titoli.

Ai microfoni di Fox Sports, Braz ha dichiarato che dopo il mondiale per club, Flamengo e Inter parleranno nuovamente di Gabigol. Il costo dell'operazione? Il vicepresidente del Flamengo è positivo, parlando di una possibile chiusura sotto i 22 milioni di euro.