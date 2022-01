Mercato Inter, quando il rinnovo di Brozovic? Tarda per un motivo

Mercato Inter, manca poco per il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Dopo il pieno di esaltazione per gli acquisti di Felipe Caicedo dal Genoa e, soprattutto, per quello di Robin Gosens dall'Atalanta, la campagna di rafforzamento della squadra nerazzurro proseguirà per quanto riguarda i rinnovi di contratto di alcuni calciatori considerati fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi. Tra questi, ovviamente, Marcelo Brozovic che è in scadenza con la squadra nerazzurra il 30 giugno del 2022, anche se, come riportato dal sito Calciomercato.com, la società sembra essere molto tranquilla e convinta.

Tutta questa fiducia nasce dal fatto che, sempre da quanto riportato dal sito, il rinnovo è oramai cosa fatta e manca solo la firma da apporre. Firma che, se tutto va bene, l'Inter avrebbe programmato per la fine del mercato a ridosso del derby contro il Milan, questo per dare un'ulteriore sferzata di fiducia all'ambiente. Vedremo se queste indiscrezioni rilanciate saranno confermate o meno tra qualche giorno, ma di sicuro, la strada per il prosieguo dell'esperienza all'Inter del centrocampista croato sembra tracciata in maniera irreversibile.

Un giocatore che si è rivelato essere fondamentale sia con Spalletti, che con Conte, che adesso con Simone Inzaghi e che fa sentire parecchio la sua presenza in campo per pulizia di palloni e per fluidità di gioco. Nessuno all'Inter vuole rinunciare a lui e, soprattutto, vogliono ancora renderlo il fulcro pensante della squadra per le prossime stagioni. Brozovic e l'Inter, un binomio destinato a continuare. Per il rinnovo basta avere soltanto un altro po' di pazienza e poi sarà cosa fatta.