Mercato Inter, quale futuro per Kolarov? Due proposte sul piatto

Sempre più incerto il futuro di Aleksandar Kolarov, una delle poche note stonate della scorsa stagione nerazzurra. Il 35enne ha trovato poco spazio, collezionando complessivamente soltanto 11 presenze tra campionato e coppe. Il serbo è in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno e starebbe valutando se restare e rinnovare oppure andare via.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto il Bologna. Sinisa Mihajlovic, suo grande estimatore, lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per rinforzare la squadra e starebbe spingendo per averlo a costo zero. Il club emiliano sarebbe già in contatto con il giocatore e gli garantirebbe di giocare con continuità.

Tuttavia non è da escludere che il giocatore resti ancora all’Inter nonostante la deludente stagione. I nerazzurri, infatti, gli avrebbero proposto un rinnovo contrattuale. La scelta finale spetta a Kolarov. Ulteriori novità potrebbero arrivare entro i prossimi giorni.