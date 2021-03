Mercato Inter, quale futuro per Dzeko? Chiara la volontà dei nerazzurri

I nerazzurri sarebbero sempre alla ricerca di una punta da regalare ad Antonio Conte per completare il reparto offensivo nerazzurro. Stando alle ultime indiscrezioni, il nome di Luis Muriel sarebbe al momento quello in cima alla lista del tecnico salentino, ma i 30 milioni di euro richiesti dall’Atalanta sarebbero al momento l’ostacolo principale.

La dirigenza interista starebbe valutando anche altri giocatori, ma secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe al momento da escludere un ritorno di fiamma per Edin Dzeko. Il bosniaco, sembrerebbe destinato a lasciare la Roma al termine di questa stagione e il suo futuro sarebbe sempre più incerto. Il suo profilo sarebbe molto gradito ad Antonio Conte, ma sembrerebbe molto difficile che la dirigenza nerazzurra possa provare nuovamente ad acquistarlo. L'attaccante ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2022 e percepisce attualmente un ingaggio da 7,5 milioni di euro, cifra considerato troppo alta dai nerazzurri per un giocatore che, ormai a fine carriera, sarebbe soltanto un'alternativa a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Il futuro del giocatore potrebbe essere nuovamente Premier League o in Bundesliga. In Inghilterra ci sarebbe soprattutto il West Ham, che lo avrebbe richiesto nel mercato invernale, mentre il Germania non sarebbe da escludere un ritorno al Wolfsburg, club in cui è esploso. L’altra ipotesi sarebbe quella di restare ancora un anno a fare da chioccia e poi diventare dirigente.