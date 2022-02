Mercato Inter, proposto un giocatore della Juventus alla società nerazzurra

Mercato Inter, Federico Bernardeschi è stato offerto alla società nerazzurra.

Il giocatore della Juventus è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di contratto con la società bianconera, potrebbe lasciare Torino e cercare altre soluzioni. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, l'agente del calciatore, Federico Pastorello, avrebbe iniziato a guardarsi intorno e a cercare una possibile soluzione, tanto da bussare alle porte dell'Inter, oltre che del Milan, per capire la possibile fattibilità di un approdo nel capoluogo lombardo.

Dal canto delle società, però, la risposta sarebbe stata particolarmente fredda, dal momento che le richieste economiche del giocatore sarebbero parecchio elevate e non si vorrebbe venire incontro a tali condizioni. Infatti, Bernardeschi, vorrebbe percepire una cifra di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Vedremo se questi primi sondaggi sfoceranno in vere e proprie trattative, di sicuro la possibilità che il giocatore lasci la Juventus ci sono, ma per quanto riguarda le discussioni sul rinnovo se ne parlerà nelle prossime settimane e si avrà un responso definitivo.

L'Inter, intanto, cercherà di guardare ad innesti in mezzo al campo in vista di giugno. Il nome in cima alla lista rimane sempre quello del prossimo avversario, Davide Frattesi, sul quale però le richieste della società emiliana sono molto alte e sul quale c'è anche molta concorrenza. Ma bisognerà stare attenti anche ad alti profili che potrebbero fare al caso della squadra nerazzurra, soprattutto perchè la prossima estate dovrebbero partire Matias Vecino, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini ed Arturo Vidal.