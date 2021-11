Mercato Inter, proposto un difensore del Galatasaray: la situazione

Mercato Inter: ai nerazzurri è stato proposto il difensore del Galatasaray, Marcao.

Secondo quanto riportato da parte del sito tematico, Calciomercato.com, il difensore brasiliano, sarebbe stato proposto di recente alla squadra nerazzurra che, come si sa, è alla ricerca di difensori per la prossima stagione, soprattutto se non ci sarà il rinnovo del contratto di Stefan de Vrij e, quindi, di conseguenza, una sua cessione. Ma Marcao non è stato proposto soltanto all'Inter, perchè gli agenti si sarebbero rivolti anche alla Roma per sondare il terreno. Vedremo se, di fatto, queste avances andranno a buon fine oppure si fermeranno semplicemente a questo punto. Di sicuro, l'Inter, in quel settore di campo, al di là di de Vrij, dovrà intervenire visto che D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov sono in scadenza di contratto.

Tra i nomi, potrebbe anche esserci il ritorno di due canterani come Zinho Vanheusden, che in questo momento è in forza al Genoa, e come quello di Lorenzo Pirola, in prestito al Monza, e che in questi giorni è stato individuato da alcuni media come possibile contropartita per l'affare Raspadori, anche se in realtà, la nostra redazione ha raccolto in esclusiva che il suo nome non dovrebbe far parte dell'affare - leggi qui quanto abbiamo raccolto in questo articolo. Altro nome che interessa molto la dirigenza nerazzurra è quello di Gleison Bremer del Torino, che potrebbe arrivare a basso costo, visto che ha il contratto in scadenza con la squadra granata il 30 giugno del 2023.

Ma non solo questi tre nomi, anche un vecchio pallino di Simone Inzaghi, che ha allenato alla Lazio fino alla passata stagione, potrebbe essere una delle soluzioni per la difesa. Infatti, Felipe Luiz, è un altro dei calciatori individuati per poter far parte della rosa della prossima stagione e potrebbe arrivare a parametro zero, dato il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 - leggi qui le ultime sul brasiliano. Tanti nomi, molte indiscrezioni, per capire quale sarà la soluzione adatta ai nerazzurri, bisognerà attendere ancora qualche mese.