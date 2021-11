Mercato Inter, proposto un centrocampista del Bayern ma occhio a Conte

Mercato Inter, Beppe Marotta si starebbe già guardando intorno in vista della prossima stagione e monitorando con attenzione i possibili colpi a parametro zero.

Non solo in attacco, i nerazzurri si starebbero muovendo anche per rinforzare la mediana. Secondo quanto riportano i tedeschi di Kicker, l’ultimo nome finito in orbita nerazzurra sarebbe quello di Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il francese è in scadenza di contratto a fine stagione e salvo colpi di scena non dovrebbe rinnovarlo. L’ex Lione non sta riuscendo a trovare spazio in questa stagione, soltanto 4 presenze finora, e vorrebbe una nuova squadra per giocare con continuità. Il suo agente sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e avrebbe proposto il suo assistito sia all’Inter che al Tottenham dell’ex Antonio Conte.

I nerazzurri, nel frattempo, sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Dzeko, ma prima bisognerà cedere Alexis Sanchez. Il tecnico cileno non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio e potrebbe partire già a gennaio, non è da escludere una rescissione anticipata del contratto. Sulle sue tracce ci sarebbe specialmente il Marsiglia allenato dall’ex commissario tecnico della nazionale cilena Jorge Sampaoli (potete leggere qui l’articolo integrale). I nomi in lizza per sostituirlo sarebbero specialmente due, quelli di Giacomo Raspadori del Sassuolo e Luka Jovic del Real Madrid.