Mercato Inter, proposto Origi: perchè la dirigenza ha declinato l'offerta

Mercato Inter, Divock Origi è stato proposto alla società nerazzurra.

L'attaccante belga classe 1995 di proprietà del Liverpool - tra le altre cose, prossimo avversario propio della squadra di Simone Inzaghi negli ottavi di Champions League -, vorrebbe trovare un minutaggio maggiore che, fino ad ora, non ha trovato alla corte di Jurgen Klopp, ed avrebbe chiesto ai propri agenti di trovare una sistemazione affinchè ciò possa accadere. Tra le squadra a cui il giocatore è stato proposto, ci sarebbe stata anche l'Inter che, però, avrebbe declinato l'offerto per un motivo specifico.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022, ma all'interno del suo contratto avrebbe una clausola che permetterebbe al Liverpool di poter rinnovare in maniera unilaterale il rapporto. Una condizione a cui l'Inter non vorrebbe sottostare, perchè in tal caso dovrebbe spendere soldi per l'acquisto di un cartellino. Oltre a ciò, nella testa di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ci sono altri nomi per il reparto avanzato.

Il primo riguarda il mercato di gennaio ed è quello di Felipe Caicedo per cui si sta trattando con il Genoa, l'altro è quello di Gianluca Scamacca, per il mercato estivo, giocatore che da sempre piace alla dirigenze e per cui, a giugno, potrebbe essere intavolata una trattativa con il Sassuolo per portarlo a Milano e farne l'alter ego di Edin Dzeko. Vedremo se queste due opzioni verranno ad essere realizzate, di sicuro per l'Inter è tempo di grandi manovre in attacco.