Mercato Inter - Pronto il ripiego in caso di mancato arrivo di Dzeko

La trattativa per Edin Dzeko sembra essere più complicata del previsto. L'Inter contava di avere l'attaccante per l'inizio del ritiro. Qualora non dovesse concretizzarsi l'acquisto dell'centravanti bosniaco, i nerazzurri hanno pronto il piano B.

Secondo Tuttosport, Fernando Llorente potrebbe essere l'alternativa low cost, poichè svincolato, a Dzeko, Lo spagnolo è già stato allenato alla Juventus da Antonio Conte, fattore che gioca a suo vantaggio.