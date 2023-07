di Redazione, pubblicato il: 10/07/2023

(Mercato Inter) Il futuro di Facundo Colidio sarà ancora in Argentina. Dopo l’anno di prestito al Tigre l’attaccante è conteso dalle società più in vista del paese. Prima il Boca Junior, adesso è la volta del River Plate. Secondo la testata “Olè” i Millonarios recapiteranno nelle prossime ore a Milano la loro offerta. 5 milioni per il cartellino e 4 anni di contratto al ragazzo.