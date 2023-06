Mercato Inter, prime mosse decise, Ausilio in partenza

di Redazione, pubblicato il: 14/06/2023

(Mercato Inter) Gianluca Di Marzio su Calciomercato l’Originale ha parlato degli esiti dell’incontro tra Inzaghi e dirigenza.

3 ore nelle quali si è parlato soprattutto di mercato in entrata. Tutto gira intorno a Londra, sponda Chelsea, ad iniziare dalla conferma del prestito di Romelu Lukaku. Ma si è parlato anche di difesa, dopo la richiesta precisa di mister Inzaghi l’Inter è intenzionata a chiedere ai Blues il prestito di Koulibaly, desideroso di tornare in Italia dopo il campionato deludente di quest’anno.

Per trattare le due operazioni Piero Ausilio volerà a Londra nelle prossime ore.