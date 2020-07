Mercato Inter, prima offerta per Emerson Palmieri ma parti ancora lontane

La priorità dei nerazzurri in vista della prossima stagione sarebbe quella di rinforzare le corsie laterali. Dopo l’acquisto di Hakimi per la fascia destra, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro anche per l’altra corsia. Il sogno è quello di portare a Milano David Alaba del Bayern Monaco, ma bisognerà battere la concorrenza di diversi top club.

Nel frattempo i nerazzurri starebbero lavorando anche su Emerson Palmieri del Chelsea. Secondo quanto riportato dal The Guardian, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con il Chelsea per l’ex Roma e sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro. Il classe ‘94 ha un contratto fino al 2022 e i blues vorrebbero incassare una cifra più alta rispetto a quella offerta dai nerazzurri.

L’italo-brasiliano, avrebbe intenzione di lasciare il Chelsea per giocare con continuità, specialmente per guadagnarsi la convocazione in nazionale per i prossimi europei. Stando a quanto riporta il tabloid britannico, l’esterno avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro e sarebbe in attesa dell'intesa tra i club per il prezzo del cartellino.