Mercato Inter - Pressing per l'attaccante nerazzurro, il club non demorde

Lautaro Martinez sta lasciando tutti di stucco con le sue prestazioni. Il centravanti dell'Albiceleste è un pezzo pregiato della scuderia nerazzurra, con un club europeo già sulle sue tracce in vista del mercato.



Il Barcellona starebbe monitorando "El Toro" date le caratteristiche che fanno gola al congiunto targato Bartomeu. I Blaugrana studiano l'offensiva per strappare il giocatore all'Inter di Conte, con quest'ultima che però non sembrerebbe propensa a lasciar partire l'ex Racing.



I catalani valutano altri profili e stando alle indiscrezioni di "Don Balon" ci sarebbe anche Aubameyang sulla lista della spesa. Lautaro però resta in pole, con la squadra allenata da Valverde che non molla la presa per assicurarsi il degno sostituto di Suarez (prossimo forse ad accettare l'MLS come prossima destinazione).