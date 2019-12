Mercato Inter - Pressing per il giocatore, ma la concorrenza è corposa

Amrabat continua ad essere in orbita Inter: il centrocampista del Verona piace molto ai nerazzurri ma la concorrenza comincia a farsi sempre più corposa.



Marotta tiene viva la pista che porta al calciatore allenato da Juric, anche se il Napoli rimane sempre in pole. Giuntoli avrebbe messo nel mirino da tempo il regista del club gialloblu, con i contatti che sarebbero sempre continui in vista di gennaio.



Non solo: anche l'Atalanta di Percassi avrebbe messo nel mirino il giocatore, con gli orobici che starebbero sondando il terreno per un ipotetico trasferimento. A riportarlo è il "Corriere della Sera".