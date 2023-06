Mercato Inter, preso l’erede di Skriniar

di Redazione, pubblicato il: 17/06/2023

(Mercato Inter) Gianluca Di Marzio su Sky Sport annuncia il primo acquisto del mercato nerazzurro.

“L’Inter si è assicurata Yann Bisseck, difensore tedesco che arriva dall’Aarhus. In questi giorni l’Inter pagherà la clausola da sette milioni in due tranche. Bisseck andrà ad abbassare l’età media della difesa”.

La Gazzetta dello Sport offre un ritratto di Bisseck. “La prima impressione, soprattutto quella offriva prima di esordire in prima squadra, è quella di un armadio a quattro ante. Un colosso scolpito dai muscoli e alto 196 centimetri, di quelli contro cui è pressoché impossibile vincere un duello aereo o un corpo a corpo. Ma Bisseck è anche dotato di un potente destro e un discreto sinistro, tanto da consentirgli di agire con disinvoltura sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra. Prova n’è stata l’ultima stagione disputata in gran parte come braccetto sinistro con risultati eccellenti. Altro pezzo forte del ragazzo è la marcatura, figlia anche di uno spiccato senso della posizione che gli consente anche di giocare d’anticipo. Da migliorare la fase d’impostazione, così come i movimenti nello stretto, ma le basi e il potenziale ci sono.”