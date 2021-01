Mercato Inter, pres. Pescara:" Prenderemo Pirola in difesa"

Dopo l'anticipazione di ieri da parte di Sky Sport, anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha dato risposta a quella che è la trattativa che potrebbe portare il giovane difensore nerazzurro, Lorenzo Pirola, ai delfini.

"Oltre a Sorensen", ha detto Sebastiani ai microfoni di Pescarasport24.it, "prederemo anche Pirola", confermando quanto la trattativa sia in dirittura d'arrivo.

Per l'ormai ex Monza, dopo sei mei difficili in Brianza, in cui ha collezionato tre presenze in tutte le competizioni, l'approdo in Abruzzo in prestito secco per trovare minuti importanti per avere ulteriori step di crescita.