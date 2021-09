Mercato Inter: pranzo decisivo per il futuro di Insigne? Le ultime notizie

Lorenzo Insigne e il Napoli: prove di riavvicinamento.

“C’è un pranzo”: ha infatti riposto così Vincenzo Pisacane, procuratore del capitano partenopeo, a Calciomercato.it all’esterno dell’Hotel Britannique, dove risiede il Napoli a poche ore dalla sfida contro lo Spartak Mosca. Alcuni minuti prima dell’arrivo di Pisacane, nell’albergo dei campani è giunto il presidente De Laurentiis. Nella giornata di ieri (mercoledì 29 settembre, ndr) in conferenza stampa Insigne aveva dichiarato di voler continuare a fare la storia del club azzurro. Prima la chiacchierata a pochi minuti da Napoli–Juventus in tribuna, oggi il pranzo per iniziare a parlare e ridurre le distanze che si sono registrate durante l’estate. Una situazione da risolvere il prima possibile per De Laurentiis, dato che Insigne rappresenta il vero plus della squadra di Luciano Spalletti, al pari di Osimhen, esploso in questo inizio di stagione. Le voci sull’addio dell’ex Pescara si sono fatte intense nel corso di quest’estate, durante la quale i rumors sull’approdo di Insigne all’Inter si sono sprecate.

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, intanto osserva interessato - come raccontato alcuni giorni fa - l’evoluzione della situazione che, a questo punto, può risolversi a partire da questo pranzo, per la gioia della tifoseria napoletana. L’idea di prenderlo a zero, nella prossima sessione di mercato, ha sfiorato la mente del dirigente ex Sampdoria e Juventus più volte, da alcuni mesi a questa parte, per quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Ancora, sia da un verso che dall’altro, la situazione è in fase embrionale. Né dall’Inter né dal Napoli si fanno illusioni, ma qualcosa si muove. Insigne-De Laurentiis, inizia il disgelo? Non resta che attendere...