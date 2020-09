Mercato Inter, possibile doppio affare con il Parma. Oltre a Darmian, anche un attaccante

L'Inter e il Parma stanno discutendo dell'affare Matteo Darmian pronto a sbarcare all'Inter dopo la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria e la probabile partenza di Ranocchia verso l'altra metà del capoluogo ligure, quella rossoblu. Darmian viene ritenuto un rinforzo duttile, che può occupare sia il ruolo di esterno destro, sia agire sull'altra fascia o anche da terzo di difesa a destra. Costerà 2,5 milioni di euro alle casse nerazzurre.

Negli ultimi giorni, però, le due squadre, nonostante le chiare smentite di rito, sembra che abbiano iniziato a discutere anche del miglior attaccante del reparto offensivo dei ducali, Gervinho. L'attaccante ivoriano sarebbe un'opzione molto gradita alla società nerazzurra e anche allo stesso Antonio Conte per completare il reparto offensivo dell'Inter.

Il Parma sta cercando una sistemazione per l'attaccante ivoriano, con il suo ingaggio che pesa troppo sui conti degli emiliani. Per l'Inter la condizione per poter ingaggiare Gervinho è la partenza di Pinamonti, appena riacquistato dal Genoa, ma che sembra non convincere nel ruolo di quarta punta. Con il giocatore del Parma invece, l'Inter completerebbe il suo attacco con quattro punte di spessore internazionale.