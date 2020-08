Mercato Inter, porte girevoli a centrocampo. Chi entra e chi esce

Il reparto di centrocampo dell'Inter è destinato a cambiare notevolmente durante la prossima sessione di calciomercato. Tanguy Ndombele e Sandro Tonali sono i due nomi che si fanno per gli acquisti. Il centrocampista classe 2000 del Brescia è molto vicino al nerazzurro, con tutti i tasselli del puzzle che stanno andando al loro posto. Forte dell'accordo con Tonali da mesi, l'Inter sta per trovare l'accordo anche con Cellino per il costo del cartellino.

Diversa la situazione per Ndombele, con il centrocampista francese del Tottenham che piace molto per la sua fisicità a Conte, di cui però il Tottenham fa una valutazione molto alta. Difficile anche lo scambio con Skriniar, che interessa molto agli Spurs, ma il difensore slovacco vole rimanere a Milano.

Per due centrocampisti in entrata ce ne saranno due in uscita. I nomi sono quelli di Vecino e Brozovic. Il centrocampista croato ha rotto con l'ambiente a causa dei suoi comportamenti fuori dal campo tutt'altro che impeccabili, non ultimo il caso dell'altro giorno in Pronto Soccorso. Già protagonista con il suo amico Ivan Perisic di liti con Icardi che hanno fatto esplodere lo spogliatoio, il tempo del perdono sembra finito.