Mercato Inter, porte aperte, arriva il jolly soffiato all’Ajax

Non ci sono solo le trattative per Kolarov (chiusa in queste ore) e per Vidal. Nonostante le parole di grande cautela di Piero Ausilio di ieri sera, l’Inter continua a macinare operazioni di mercato, anche se in chiave futura. La Gazzetta dello Sport riporta che la società nerazzurra ha depositato i contratti di tre giovani giocatori destinati ad un passaggio nella Primavera in attesa di essere aggregati in prima squadra.

Il più interessante è senz’altro il trequartista bulgaro Nikola Iliev, classe 2004, prelevato dal Botev Plodvid con un’operazione lampo non appena il ragazzo ha compiuto i 16 anni. Sulle sue tracce si stava muovendo in modo assai deciso l’Ajax che difficilmente sbaglia un colpo quando si tratta di giovani.

Insieme a lui arrivano anche il laterale greco Georgios Vagiannidis, classe 2001 prelevato dal Panatinaikos ed il portiere Nikolaos Boris, classe 2004 anch’esso greco, proveniente dal Paok.