Mercato Inter, Politano, torna in ballo uno scambio ad alto livello?

La cessione di Matteo Politano appare sempre più probabile. L'esterno, che già nel mercato estivo è stato in procinto di trasferirsi alla Fiorentina, è rimasto a lungo fuori dalle rotazioni di Conte che non lo vede come seconda punta nel suo 3-5-2 .

Marotta ha fatto il prezzo: 25 milioni per la cessione definitiva dell'ex Sassuolo, senza prendere in considerazione ipotesi di prestiti. La Gazzetta dello Sport parla oggi dell'interesse della Roma, il cui staff di mercato sarebbe stato sollecitato da mister Fonseca, desideroso di trovare una alternativa a Zaniolo sulla fascia destra.

Politano dal canto suo avrebbe l'occasione di tornare nella sua città, nella squadra che lo aveva visto protagonista nella Primavera giallorossa prima di iniziare il percorso che lo avrebbe portato a Perugia, poi a Pescara, fino al grande salto nel Sassuolo nel 2015. "Naturalmente perché l’idea diventi concreta occorre che Conte dia il via libera alla cessione e che nel contempo Petrachi trovi una soluzione analoga per Cengiz Ünder, un talento che si è smarrito tra gli infortuni."

A giudizio della Gazzetta, l'indisponibilità dell'Inter a chiudere l'operazione con un prestito potrebbe aprire la porta ad uno scambio: "nelle scorse settimane si era parlato di Florenzi ma in questo momento la sua posizione sembra più solida a Trigoria“.